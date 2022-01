Vizite de pe 3 continente la Muzeul "Casa Romantei" din Targoviste

*Vizitele online au adus la Muzeul "Casa Romantei" un numar impresionant de vizitatori din Romania si din multe tari europene, precum si din Statele Unite ale Americii, Egipt si din CanadaMaratonul vizitelor online desfasurat la Muzeul "Casa Romantei" din Targoviste a luat o mare amploare internationala si nationala, cu ocazia Zilei Culturii Nationale din acest an. Evenimentul a deschis vineri Programul National "Tineretea Romantei" pentru anul 2022, care se va desfasura si in acest an sub ... citeste toata stirea