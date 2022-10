Vot final. Persoanele care au fost condamnate penal definitiv nu mai pot candida la alegeri

Persoanele care suferit condamnari penale definitive pentru fapte savarsite cu intentie nu vor mai putea candida la alegerile locale, parlamentare si prezidentiale, daca nu a intervenit reabilitarea, amnistia postcondamnatorie sau dezincriminarea - se stipuleaza in cele doua proiecte de lege care au trecut la vot, saptamana aceasta, in Camera Deputatilor. Se asteapta acum Decretul prezidential de promulgare si publicarea in Monitorul Oficial. Forma finala este, practic, o medierea intre ... citeste toata stirea