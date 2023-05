Persoanele interesate de obtinerea atestatului de detectiv particular pot depune, la sediul Inspectoratului de Politie Judetean Arges, pana la data de 22 mai 2023, inclusiv, dosarele personale intocmite conform art. 5 si art. 6 din Legea 329/2003 (cu completarile aduse prin O.U.G. nr.41/28.06.2016). Examenul va avea loc in data de 12 iunie 2023, la ora 10:00, la sediul IPJ Arges, si va consta intr-o proba scrisa, eliminatorie, precum si in sustinerea unui interviu.Dosarul personal al ... citeste toata stirea