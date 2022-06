Vrei un loc de munca in afara tarii? Reteaua EURES are disponibile 451 de posturi

Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 451 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza:- Belgia - 155 locuri de munca pentru: muncitor necalificat in agricultura (lucrator sezonier in horticultura - in sera, lucrator sezonier pentru cultivarea capsunilor, lucrator sezonier pentru cultivarea florilor, lucrator sezonier pentru cultivarea legumelor;- Olanda - 94 locuri de munca pentru: culegator mere si pere, culegator capsuni, culegator fructe, ... citeste toata stirea