Vremea rea face ravagii in Dambovita

*In municipiul Targoviste, furtuna din noaptea de duminica spre luni a smuls bucati de acoperis si a doborat mai multi copaci, unii dintre acestia avariind si autoturisme*Viiturile formate din cauza ploilor au afectat numeroase gospodarii din zona Fieni - RuncuStefan KhalilDupa zile extrem de calde, vremea rea a facut ravagii in judetul Dambovita, si nu numai. Mai rau, meteorologii au anuntat cod Portocaliu de ploi abundente pana in aceasta seara la ora 22:00.Primul incident major a ... citeste toata stirea