"West Side Christmas Market" poate fi o destinatie interesanta in zilele de Craciun

Targul de Craciun din Parcul Drumul Taberei din Bucuresti, unde a fost montata cea mai mare perdea luminoasa din Romania, realizata de o companie care impodobeste numeroase locuri emblematice din lume, intre care "Rockefeller Center New York", poate fi o destinatie interesanta in care sa petreci cateva ore in zilele de Craciun. In acest sens, organizatorii au pregatit un program artistic atractiv:Vineri - 23 decembrieOra 19:00 - Gasca ZurliOra 20:00 - Florin VasilicaSambata - 24 ... citeste toata stirea