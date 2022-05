Zapada inca poate crea probleme pe munte. "Nu va lasati indusi in eroare de temperaturile ridicate" FOTO

Dupa un weekend canicular in mare parte din tara, am tinde sa credem ca a venit vara. Insa, la munte nu putem vorbi, deocamdata, de venirea sezonului cald. Zapada se lasa topita cu greu de pe munte, iar turistii sunt avertizati ca exista riscul producerii de avalanse. "Nu va lasati indusi in eroare de temperaturile ridicate! La peste 2000 metri stratul de zapada este consistent, inaintarea este dificila in zapada grea si umeda iar riscul de avalanse este inca prezent", precizeaza Radu Manta, ... citeste toata stirea