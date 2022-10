Zeci de perchezitii in Urziceni si Barbulesti, la persoane care detin ilegal arme si munitii letale

Politistii din Ialomita au efectuat, si in aceasta dimineata, perchezitii la domiciliile unor persoane banuite de nerespectarea regimului armelor si munitiilor. De aceasta data, oamenii legii au descins in 26 de locatii, 16 din municipiul Urziceni si 10 din comuna Barbulesti. Totodata, vor fi aduse la audieri 15 persoane.Potrivit anchetatorilor, cei in cauza ar detine fara drept arme si munitii letale. Activitatile de cercetare penala sunt ... citeste toata stirea