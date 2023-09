Cinci dintre cei mai buni piloti ai Aeroclubului Romaniei au survolat in acesta dupa masa deasupra Targovistei intr-o show aviatic, demonstrandu-si talentul printr-o serie de acrobatii si looping-uri. Evenimentul a avut loc in zona stadionului Eugen Popescu, tribuna 1 dovedindu-se neincapatoare pentru publicul spectator. Demonstratia aviatica a fost deschisa de un spectacol de percutie sustinut de trupa Barbarosa. DESPRE AEROCLUBUL ROMANIEI In anul 1920, din initiativa printului George Valentin ... citeste toata stirea