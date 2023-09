Orchestra Simfonica de Tineret "Andante" va sustine un concert extraordinar in cadrul Zilelor Cetatii Targoviste 2023, fiind inscris ca eveniment conex desfasurat sub egida Festivalului International George Enescu, editia 2023. Concertul simfonic intitulat "In Memoriam Eduard Caudella" va avea loc in data de 8 septembrie 2023, incepand cu ora 17.00, in Sala Mare a Teatrului Municipal "Tony Bulandra" din Targoviste.Asa cum Eduard Caudella a deschis calea spre minunata lume a compozitiei pentru ... citeste toata stirea