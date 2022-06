Zilele Judetului Dambovita, debut efervescent

De ieri, judetul se afla in sarbatoare, timp de 5 zile, in care dambovitenii se pot bucura de o serie de evenimente culturale, artistice, sportive si muzicale, in cadrul primei editii a "Zilelor Judetului Dambovita". Perioada 1-5 iunie nu a fost aleasa intamplator, deoarece pe 4 iunie se implinesc 510 ani de la prima atestare documentara a judetului Dambovita."Zilele Judetului Dambovita sunt dedicate tuturor dambovitenilor, indiferent de varsta! De altfel, acest eveniment este inca un mod ... citeste toata stirea