"In drapelul unei natiuni flutura sufletul colectiv al neamului."- Tudor Musatescu Primul drapel din 1859, aflat in uz pana in 1862, a avut fasia albastra plasata sus, urmand ca, in a doua parte a domniei lui Cuza, fasia rosie sa fie dispusa pe partea superioara. Dupa venirea lui Carol I, steagurile vor avea benzile dispuse pe verticala, Romania aliniindu-se astfel regulilor respectate de steagurile europene. Ziua Drapelului National a fost instituita pentru a marca ziua de 26 iunie 1848, cand ... citeste toata stirea