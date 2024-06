Ziua Drapelului National, sarbatorita la Targoviste

Institutia Prefectului Dambovita a organizat, ca in fiecare an, ceremonii speciale pentru a marca Ziua Drapelului National. Evenimentele au inceput la Catedrala Mitropolitana din Targoviste, unde a avut loc slujba religioasa de sfintire a Drapelului.Slujba a fost oficiata de un sobor de preoti in frunte cu vicarul eparhial al Arhiepiscopiei Targoviste, Ionut Ghibanu. Dupa sfintirea drapelului, preotii si oficialitatile locale si judetene s-au indreptat in procesiune spre Piata Tricolorului. ... citește toată știrea