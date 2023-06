*La Catedrala Mitropolitana din Targoviste a avut loc slujba religioasa de sfintire a Drapelului, dupa care oficialitatile locale si judetene s-au indreptat in procesiune spre Piata Tricolorului, unde s-a desfasurat ceremonialul militarStefan KhalilSarbatoarea Zilei Drapelului National are loc in fiecare an, pe 26 iunie! Aceasta a fost marcata si in Piata Tricolorului din municipiul Targoviste, sub privirile a sute de cetateni.La Catedrala Mitropolitana din Targoviste a avut loc slujba ... citeste toata stirea