Ieri - 4 iunie, conform Legii 256/2020 initiata de senatorul PSD de Dambovita Titus Corlatean, in Romania, trebuia sa fie celebrata semnarea Tratatului de la Trianon.4 iunie 1920 este data la care cele 16 Puteri aliate invingatoare in Primul Razboi Mondial au incheiat Tratatul de pace de la Trianon cu entitatea invinsa in razboi, Ungaria, tratat prin care, intre altele, a fost recunoscuta international Unirea Transilvaniei cu Patria Mama, Romania, asa cum decisesera romanii majoritari din ... citeste toata stirea