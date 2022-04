Zona metropolitana in jurul Municipiului Moreni. Legea este in curs de adoptare

Primarul municipiului Moreni, Constantin Dinu, este unul dintre edilii din Romania care asteapta cu interes Legea zonelor metropolitane. Actul normativ se afla in acest moment in stadiul de proiect la Ministerul Dezvoltarii. Respectiva lege stabileste cadrul institutional, obiectivele, competentele si instrumentele specifice politicii de dezvoltare metropolitana in Romania.Potrivit Planului National de Redresare si Rezilienta, Legea zonelor metropolitane ar urma sa intre in vigoare pana la ... citeste toata stirea