1 - 3 iulie, Pestera Ialomitei: The Jazz Cave Festival 2022

In perioada 1 - 3 iulie 2022, Pestera Ialomitei din Bucegi gazduieste cea de-a doua editie "The Jazz Cave Festival", eveniment organizat de Asociatia "UCIMR" - Uniunea de Creatie Interpretativa a Muzicienilor din Romania. Pe parcursul celor trei zile, vor sustine concerte formatii apreciate atat in Europa, cat si peste ocean."Programul Festivalului a fost conceput pentru a imbogati experienta artistica a fiecarui vizitator, pastrand in acelasi timp intoarcerea la simplitate. Astfel, ... citeste toata stirea