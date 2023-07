In perioada 15 - 20 iulie 2023, se va desfasura in judetul Arges, in localitatile Pitesti, Mioveni, Topoloveni, Costesti si Curtea de Arges, Festivalul International de Folclor "Carpati", initiat in august 1975, din dorinta sincera ca dansul, cantul si portul popular romanesc sa fie asezate pe un podium cat mai ridicat, la adevarata lor valoare. La inceput, a avut caracter competitiv, cele mai bune formatii obtinand premii si distinctii.Festivalul a fost botezat "Carpati", bazandu-se pe ... citeste toata stirea