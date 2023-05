In perioada 3 - 11 iunie 2023, va alea loc la Targoviste cea de-a XI-a editie a Festivalului Artelor Spectacolul - Babel, care va reuni trupe din Romania, Italia, Franta, Belgia, Polonia, Scotia, Turcia, Coreea de Sud, India, Kazahstan, Algeria etc. Tema din acest an va fi FORME."Scopul Festivalului Babel F.A.S.T. este acela de a facilita schimbul intercultural, dezvoltarea de audiente noi, dezvoltarea de abordari inter / multidisciplinare, sustinerea dialogului si a ... citeste toata stirea