"Al treilea regat" de Romeo Castellucci (Italia) deschide Babel FAST 2022 (10-12 iunie)

Cea de-a X-a editie a Babel FAST se deschide, in aceasta dupa-amiaza, la Cinematograful Independenta din Targoviste, cu productia "The Third Reigh (Al treilea regat) in regia lui Romeo Castellucci, din Italia. Vorbim despre unul dintre regizorii uriasi ai lumii, doctor honoris causa al mai multor universitati din lume - dupa cum a punctat Mc Ranin - managerul Teatrului Tony Bulandra Targoviste."Este un regizor lipsit de reverenta fata de autoritati, fata de biserica. S-au facut proteste ... citeste toata stirea