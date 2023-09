Miercuri - 27 septembrie 2023, de la ora 19:00, Teatrul Municipal Tony Bulandra Targoviste deschide stagiunea 2023/2024, cu un spectacol-eveniment, coproductia romano-coreana "Argonautas"."Actorii romani si partenerii lor sud-coreeni vor fi argonautii plecati in cautarea Lanii de Aur, ravnitul semn al prosperitatii, in povestea cu ecouri puternice in actualitate, cea a emigrantilor aflati in cautarea unui taram pe care sa-l poata numi acasa. O calatorie ce naste intrebari esentiale: cum il ... citeste toata stirea