Sambata - 3 iunie 2023, la ora 14:00, se va deschide cea de-a XI-a editie a Festivalului Artelor Spectacolului Babel FAST -Targoviste, 3 - 11 iunie 2023. Anul acesta, spectacolele ce vor fi puse in scena vor avea tema FORME. In total, vor fi peste 100 de evenimente, sustinute de trupe din Romania, Italia, Franta, Belgia, Polonia, Scotia, Turcia, Coreea de Sud, India, Kazahstan, Algeria etc."Festivalul Babel este punctul zero al diversitatii pentru ca isi propune sa reuneasca cele ... citeste toata stirea