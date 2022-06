"Cealalta patrie, cealalta femeie", o pledoarie sincera despre iubire, patriotism si lumea in care traim

Am citit romanul "Cealalta patrie, cealalta femeie", scris de Sorin Diaconescu, intr-o noapte de veghe. De obicei, dupa o zi dura de munca, cand somnul nu iti da tarcoale si te napadesc nelinistile lumesti, cel mai bun tratament este lectura. Dupa cateva pagini, "Mos Ene" sigur iti zbarnaie pe langa gene. Uite ca, in cazul cartii lui Sorin, nu mi s-a intamplat, oricat m-am chinuit sa o abandonez sub perna, asa cum procedeaza copiii cu jucariile adorate. Am citit-o din scoarta in scoarta. M-a ... citeste toata stirea