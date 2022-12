Colindul mostenit din mosi stramosi porneste in toate satele comunei Gura Ocnitei

In aceasta perioada, comuna Gura Ocnitei se afla prinsa sub vraja traditiilor si obiceiurilor populare specifice Sfintelor Sarbatori de Craciun si de Anul Nou. Acest torent al bucuriei, iscat de primarul Sorin Vasile Ionita, de bibliotecare si directorii caminelor culturale, de preotii parohi si cadrele didactice ale scolilor si gradinitelor, ii are ca protagonisti pe toti copiii din comunitate. Acestia s-au adunat cu mic cu mare si au purces la inchegarea minunatei atmosfere de sarbatoare, cum ... citeste toata stirea