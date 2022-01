"Creativitate de la mic la mare" - expozitie a elevilor de la Liceul de Arte "Balasa Doamna" Targoviste

Muzeul de Arta din Targoviste gazduieste, pana in data de 27 februarie 2022, expozitia "Creativitate de la mic la mare", care implica 30 de elevi de la Liceul de Arte "Balasa Doamna" Targoviste - specializarea arte plastice. Pentru multi dintre autori, este prima data cand isi prezinta lucrarile in afara scolii, exceptand evenimentele promovate in mediul virtual.Expozitia "Creativitate de la mic la mare" ii promoveaza pe toti elevii care, ... citeste toata stirea