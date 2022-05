"Cununa Nucetului", o redescoperire a traditiilor si obiceiurilor populare

Am fost surprins placut cand am aflat si am vazut cu ochii mei ca primarita comunei Nucet, Luisa Barboiu, a reusit sa reaprinda flacaruia plapanda a traditiilor si obiceiurile populare din aceasta localitate invesmantata in istorie. Sa vezi la Nucet, dupa multi, multi ani, o formatie de dansatori populari mi s-a parut formidabil. Parca ne-am redescoperit radacina pierduta atata amar de vreme intr-un desis negru al resemnarii."Cununa Nucetului", o echipa de dansatori, fragede vlastare ale ... citeste toata stirea