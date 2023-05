Muzeul de Istorie din Targoviste a deschis publicului, incepand de astazi - 29 mai 2023 pana in data de 31 august 2023, expozitia "O lume in lut - satul preistoric de la Geangoesti-Hula, judetul Dambovita", care aduce in fata publicului o parte dintre rezultatele proiectului de cercetare arheologica desfasurat inca din anul 2015, in aceasta asezare, de acum 6000 de ani - ne informeaza Consiliul Judetean Dambovita"Cele 131 de artefacte inedite sunt alese sa ilustreze diverse aspecte ale vietii ... citeste toata stirea