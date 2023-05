Festivalul Artelor Spectacolului de la Targoviste s-a nascut din dorinta de a reda orasului aura culturala pe care a avut-o timp de mai bine de 300 de ani, in care a fost capitala Esarii Romanesti.Denumirea ce i-a fost data festivalului are mai multe acceptiuni. Turnul Babel isi mentine, din punct de vedere religios, o conotatie negativa si anume razvratirea omului in fata puterii divine, orgoliul pe care il manifesta faptura fata de Creatorul sau. Cum arta este insa o reflexie a ideilor pure, ... citeste toata stirea