Eseuri teologice pe intelesul tuturor in Almanahul Bisericesc 2023, tiparit de Arhiepiscopia Targovistei

O antologie de texte mestesugite cu har si pricepere carturareasca despre evenimente istorice, culturale, educationale, preocupari stiintifice. Eseuri de factura teologica pe intelesul tuturor. 382 de pagini tiparite in conditii de exceptie, pe care sunt brodate manifestarile definitorii ale anului 2022."Specificitatea trairii si spiritualitatii ortodoxe sunt reflectate, cu acuratete, de articolele si studiile cuprinse in acest volum, tiparit in foarte bune conditii grafice, asa cum au fost ... citeste toata stirea