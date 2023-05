In cadrul manifestarilor culturale prilejuite de Zilele Judetului Dambovita, Consiliul Judetean Dambovita, prin Complexul National Muzeal "Curtea Domneasca" Targoviste, va invita sambata, 3 iunie 2023, ora 12:00, la Palatul Brancovenesc de la Potlogi.Programul zilei va debuta cu vernisajul expozitiei "Randuiala ospetelor domnesti in vremea lui Constantin Brancoveanu si a principilor fanarioti", organizata in colaborare cu Facultatea de Limbi si Literaturi Straine a Universitatii din Bucuresti, ... citeste toata stirea