"Festivalul de Priceasna", eveniment unic in Romania organizat in Dambovita

La Caminul Cultural din Dobra, in ciuda razboiului din Ucraina si a problemelor economice si sociale care ne irita existenta, s-a desfasurat, ieri - 6 martie 2022, un eveniment cultural care arata ca, noi, romanii, suntem increzatori si nu ne uitam, traditiile, obiceiurile si speranta in Dumnezeu si in bunatatea zilei de maine.In organizarea Arhiepiscopiei Targoviste, Protoeriei Targoviste Sud si a Parohiei din Dobra, s-a consumat "Festivalul de Priceasna", eveniment unic in Romania, un ... citeste toata stirea