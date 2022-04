Floarea Calota si Ionut Dolanescu, cap de afis la "Ziua comunei Nucet"

Comuna Nucet, din judetul Dambovita, imbraca haine de sarbatoare in fiecare an de "Izvorul Tamaduirii" - prima zi de vineri dupa Paste. Dupa Sfanta Liturghie oficiata la Manastirea Nucet, se organizeaza o procesiune pana la "Fantana de leac" aflata in padurea din apropiere, apoi participantii sunt invitati sa se bucure de un spectacol folcloric care se tine pe terenul din curtea scolii.Anul acesta, vor urca pe scena, vineri - 29 aprilie 2022, Ionut Dolanescu, Floarea Calota, Gabriel Dumitru, ... citeste toata stirea