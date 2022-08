Holograf si Directia 5, super-spectacol la Festivalul Pestera - Padina din Bucegi!

In inima Muntilor Bucegi, in perimetrul intitulat Piciorul Babelor, din statiunea de interes national Pestera-Padina, s-a consumat inca o editie de exceptie a Festivalului Pestera-Padina. De la an la an, manifestarea cultural-artistica realizata de Consiliul Judetean Dambovita si Centrul Judetean de Cultura este tot mai ampla, mai impresionanta si, ce este important, aduna din ce in ce mai multi turisti, iubitori de munte si de muzica deopotriva.Ieri dupa-amiaza, pe scena amenajata in ... citeste toata stirea