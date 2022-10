Ionut Vulpescu, deputat: Artistii nemuritori, ca Mariana Nicolesco, merita cinstirea si recunostinta publicului

Ni se duc valorile, talentele, inghitite de timp si de vesnicie. Nu ne ramane nimic in loc. Deocamdata, este un gol. Ca peste tot. Asteptam sa fie umplut. Cand? Cum? Este greu de anticipat in vremurile acestea in care plutesc peste noi crizele de tot felul, iar zanganitul armelor si suierul exploziilor ne arunca intr-un confuz existential.A trecut dincolo si marea solista a muzicii lirice Mariana Nicolesco. Asa cum bine a spus fostul ministru al Culturii, Ionut Vulpescu, "o voce mare si-a ... citeste toata stirea