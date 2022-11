Legea monumentelor de for public a fost promulgata de presedintele Romaniei

Deputatul PSD Ionut Vulpescu si istoria romaneasca au repurtat un important succes, odata cu aprobarea si promulgarea Legii monumentelor de for public. Actul normativ a fost initiat si sustinut pana in panzele albe de fostul ministru al Culturii, care a invocat, alaturi de necesitatea cunoasterii rapide, in raport cu evolutia mediului informational a trecutului national, si alinierea la cerintele moderne de diseminare a informatiei impuse de Uniunea Europeana.Legea obliga la montarea placilor ... citeste toata stirea