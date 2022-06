"Maratonul traditiilor", un spectacol-fluviu al dansului si cantului dambovitean

Ieri - 2 iunie 2022, pe platoul din fata Consiliului Judetean Dambovita, s-a dat startul "Maratonului traditiilor dambovitene", un spectacol-fluviu al folclorului si obiceiurilor populare initiat si pus in scena de cadre didactice si bibliotecare din 20 de localitati dambovitene, sub coordonarea Bibliotecii "Ion Heliade Radulescu". Au incantat publicul adunat in inima Targovistei dansatori si solisti de muzica populara, prescolari si elevi ai scolilor din comunele participante.Deschiderea ... citeste toata stirea