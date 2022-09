Nu rata expozitia "Gabriel Popescu - Atelierul si meleagurile natale" de la Muzeul de Arta din Targoviste!

Muzeul de Arta din Targoviste gazduieste, incepand cu data de 8 septembrie 2022, expozitia "Gabriel Popescu - Atelierul si meleagurile natale - Donatii 2019-2022 ale istoricului de arta Ioana Beldiman", ne informeaza Consiliul Judetean Dambovita. Expozitia va putea fi vizitata pana in data de 13 noiembrie, de marti pana duminica, in intervalul orar 09:00 - 17:00."Evenimentul, organizat cu prilejul implinirii a 85 de ani de la trecerea in nefiinta a gravorului Gabriel Popescu si a 50 de ani de ... citeste toata stirea