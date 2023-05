In perioada 24-26 mai 2023, va avea loc, in orasul Pucioasa, judetul Dambovita, cea de-a XIX-a editie a Festivalului - Concurs National de Cultura si Literatura "Primavara Albastra", care are ca scop descoperirea, stimularea si promovarea creatiei literare a tinerilor.Conditii de participare:- tinere talente literare cu varstele intre de 14 si 35 ani- sa nu fie membri ai Uniunii Scriitorilor sau ai altor forme asociative scriitoricestiConcursul este organizat pe urmatoarele sectiuni:- ... citeste toata stirea