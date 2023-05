Primaria Titu aduce din nou teatrul in oras, cu acces gratuit la spectacol. Sambata - 20 mai 2023, de la ora 17:00, in sala de festivitati a Liceului Teoretic "Iancu C Vissarion", va fi pusa in scena comedia "Fii cuminte, Cristofor!", care dezbate, cu umor si ironie, o tema mereu actuala: (ne)fericirea conjugala.Vodevil ... citeste toata stirea