Consiliul Judetean Dambovita organizeaza, saptamana aceasta, la Casa de Cultura a Sindicatelor din Targoviste, in zilele de 21 si 22 septembrie 2023, prin Centrul Judetean de Cultura Dambovita, alaturi de Fundatia Culturala Ion Dolanescu, Festivalul - Concurs National "Ion Dolanescu", editia a IX-a. Accesul este liber.In acest an, s-au inscris concurenti din toata tara, din zone precum: Calarasi, Olt, Vaslui, Sibiu, Dambovita, Dolj, Buzau, Suceava, Prahova, Braila etc., iar in finala s-au ... citeste toata stirea