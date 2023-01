Regizorul targovistean Mc Ranin a primit o inalta distinctie in Algeria. Felicitari, maestre!

Anului 2022 s-a incheiat, in Algeria, cu debutul unui eveniment artistic in premiera pentru tarile din nordul Africii. Sub egida Ministerului Culturii si Artelor, in perioada 22-26 decembrie, la Adrar, in Sahara, un orasel istoric, pitoresc, cu o populatie de peste 60.000 de locuitori, s-a desfasurat Festivalul teatrului in desert intitulat "Nopti internationale".La acest eveniment de exceptie au participat trupe de teatru din 16 tari, inclusiv din Europa. La momentul deschiderii, a fost ... citeste toata stirea