Romanii au ascultat peste 20.000 de carti prin aplicatia Voxa, lansata in noiembrie 2021

Voxa, prima aplicatie de audiobooks si e-books in limba romana, dar si in engleza, lansata in noiembrie 2021, a atras pana acum 15.000 de utilizatori, care au ascultat peste 20.000 de carti. Serviciul grupeaza continut de la majoritatea editurilor mari fi Romania, respectiv un portofoliu consistent de titluri - fictiune, carti pentru copii, o colectie impresionanta de autori romani, carti de dezvoltare personala si business."Rezultatele ne-au depasit asteptarile - nu doar prin natura pozitiva ... citeste toata stirea