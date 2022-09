Targoviste: Doar cateva zile ne despart de Festivalul "Ion Dolanescu". Detalii aici!

In perioada 22-23 septembrie 2022, se va desfasura, in Piata Mihai Viteazul din Targoviste, cea de-a VIII-a editie a Festivalului Concurs National "Ion Dolanescu".Anul acesta, s-au inscris concurenti din Maramures, Ialomita, Ilfov, Olt, Arges, Vaslui, Dolj, Suceava, Prahova, Braila. Dupa preselectie, au ramas in finala 16 dintre acestia - ne informeaza Consiliul Judetean Dambovita.Cele doua zile de festival se vor desfasura astfel:- 22 septembrie 2022, concursul propriu-zis, incepand cu ... citeste toata stirea