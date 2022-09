Targoviste: Proiectul "Comori in obiectiv" continua cu expunerea unui nou obiect de patrimoniu

Complexul National Muzeal "Curtea Domneasca" Targoviste continua, sub genericul "Comori in obiectiv", seria de expuneri a obiectelor descoperite pe cale arheologica si intrate in patrimoniul cultural national mobil - ne informeaza Consiliul Judetean Dambovita.Noua propunere este reprezentata de un vas funerar din sticla, din secolul al XVI-lea, descoperit la Biserica Sf. Vineri, in anul 2021. Acesta va fi expus in perioada septembrie-decembrie 2022, in cladirea Muzeului Tiparului si al Cartii ... citeste toata stirea