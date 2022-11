Targoviste: Vino sa vezi in premiera "Eroii de la Podul Jiului" si sa discuti cu echipa filmului!

Marti - 29 noiembrie 2022, de la ora 19:00, va avea loc la Targoviste, la "Independenta", lansarea in cinematografe a filmului istoric "Gata oricand! - Eroii de la Podul Jiului", intr-o proiectie speciala in prezenta echipei.Dupa vizionare, publicul spectator poate pune intrebari actorilor si astfel sa afle lucruri nespuse pana acum."Eroii de la podul Jiului" este prima parte din trilogia "Gata oricand!", dedicata cercetasilor care au luptat in Primul Razboi Mondial.Sinopsis:In ... citeste toata stirea