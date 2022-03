Targoviste: Viziteaza gratuit expozitia "Reformulari Anatomice"!

Miercuri - 2 martie 2022, la Galeria de Arta Targoviste (foaierul Cinematografului Independenta), va fi vernisata, la ora 17:00, expozitia "Reformulari Anatomice" a artistilor plastici Marius Barb Barbone si Ovidiu Ionescu. Aceasta va putea fi vizitata pana in data de 31 martie, gratuit.Marius Barb Barbone s-a nascut in localitatea Lupsa, jud. Alba, pe 11 mai 1968. In 1986, a absolvit Liceul de Arta Cluj-Napoca, iar in 1996, Academia de Arta Bucuresti, sectia Pictura. In 2009, devine doctor ... citeste toata stirea