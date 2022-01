Un singur bilet, 16 muzee si toata istoria judetului Dambovita

De apreciat decizia presedintelui CJ Dambovita, Corneliu Stefan, de a introduce un alt tip de marketing in institutiile de cultura aflate in subordinea administratiei judetene, respectiv Complexul Muzeal Curtea Domneasca si componentele sale - muzee, expozitii si case memoriale."Un singur bilet, 16 muzee si toata istoria judetului nostru", este motto-ul programului lansat de conducerea CJ Dambovita."De anul acesta, toate obiectivele turistice aflate in administrarea Complexului National ... citeste toata stirea