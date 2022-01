Viziteaza expozitia "Ofiter de legenda: Toma Tudoran" la Muzeul de Istorie din Targoviste!

La Muzeul de Istorie din Targoviste poate fi vizitata, ,pana in data de 31 martie 2022, expozitia temporara "Ofiter de legenda: Toma Tudoran". Este vorba despre o incursiune care urmareste parcursul militar al ofiterului Toma Tudoran, nascut in Moldova, la Iasi, in zorii secolului al XX-lea, absolvent si, ulterior, ofiter instructor al Scolii Militare de Cavalerie "Ferdinand I" de la Targoviste."Devenit targovistean prin casatorie, Toma Tudoran a fost unul din componentii Echipei Hipice a ... citeste toata stirea