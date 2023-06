Show baschetbalist in Piata Tricolorului din municipiul Targoviste (Platoul Prefecturii) pana duminica, 4 iunie 2023. Evenimentul este organizat de CJ Dambovita si Clubul Sportiv Scolar Targoviste cu ocazia "Zilelor Judetului Dambovita" si reuneste peste 200 de sportivi din mai multe judete ale tarii.Turneul de Baschet 3×3 "Iubim Dambovita!" a fost deschis, astazi - 2 iunie, la ora 12:00, cu meciul dintre echipele Better Than Lebron(Cristian Stefan - Darius Savescu - Florin Udroiu - ... citeste toata stirea