Ce inseamna sansa dubla la pariuri?

Poate ai auzit de multe ori vorbindu-se despre sansa dubla la pariuri si te-ai intrebat ce este cu ea. Ei bine, sansa dubla se intalneste in sporturi in care meciurile se incheie la egalitate in timp regulamentar de joc, la fotbal, hochei pe gheata sau la handbal si baschet.Esi-am pregatit in urmatoarele randuri mai multe informatii despre pariurile cu sansa dubla. Speram ca aceste informatii te vor ajuta sa evaluezi mai bine urmatoarele pariuri.Ce cote au pariurile cu sansa dubla?La ... citeste toata stirea